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Nehir Zeyrek İsyan Etti: Neden Serbest?

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FERDİ ZEYREK’İN TRAJİK HAYATINI KAYBETMESİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü saat 23.30 civarında evinin havuzundaki arızayı kontrol etmek için makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Zeyrek, hemen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA ve GÖZALTILAR

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Bu çerçevede havuzun bakım sorumlusu Yalçın Ö. ile sitenin bakım işlerini üstlenen Ahmet S. gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan iki şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIZINDAN İHMAL İDDİASI

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, olayın bir ihmal olduğunu daha önce ifade etmişti. Nehir Zeyrek, “Babam 5 Haziran’da tesisat sorumlusuyla konuştu. Bir şeylerin yolunda gitmediğine dair şüpheleri vardı. Ancak o kişi her şeyin normal olduğunu söyledi. Babam da daha fazla soru sormadı” demişti. Havuzun bakım personelinin serbest kalmasının ardından Nehir Zeyrek, bu duruma tepki göstererek, “O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?” şeklinde sordu.

Nehir Zeyrek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi ama benim babam kaçak akım rölesinin ne olduğunu nereden bilsin? Elektrik mühendisi değil.” diyerek, ifadesinin alınmadığını ve ailesinin bu süreçte yaşadığı zorlukları dile getirdi. “Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?” diyerek, durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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