Nehir Zeyrek: Nasıl Serbest Bırakıyorsunuz?

FERDİ ZEYREK’İN TRAJİK VEFATI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı 23.30 sıralarında evindeki havuzda meydana gelen bir arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTI SÜRECİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde havuzun bakım sorumlusuyla birlikte sitenin bakım işlerini yapan iki kişi gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın Ö. ve Ahmet S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHMAL ÜZERİNE İDDİALAR

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, babasının olaydan önce tesisattan sorumlu kişi ile yaptığı görüşmelerde bazı endişeleri olduğunu belirtmişti. Zeyrek, “Babam 5 Haziran’da tesisattan sorumlu kişiyle yanımda konuştu. Bir şeylerin yolunda gitmediğiyle ilgili şüpheleri vardı. Ancak o kişi her şeyin normal olduğunu söyledi” demişti.

TEPKİLER VE SORULAR

Havuzun bakım sorumlusunun serbest bırakılmasının ardından Nehir Zeyrek, karara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında, “Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi nedir? Bunları nasıl bilebilir? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil. Ama bana soruyorlar: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın adlı o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Zeyrek, ifadesinin henüz alınmadığını, bu süreçte kimsenin kendilerinin yanında olmadığını vurgulayarak, “Sağ olsunlar, ‘Aile önce toparlansın’ demişler. Ama biz geceleri rahat uyuyabiliyor muyuz?” diyerek isyan etti.