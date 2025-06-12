Nehir Zeyrek, O Adamı Serbest Bırakmalarıyla İsyan Etti

ACİL DURUM VE HASTANEYE KALDIRILMA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü saat 23.30 sularında evinin havuzundaki bir arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine indiği esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Bu durumun ardından Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde havuzun bakımından sorumlu olan Yalçın Ö. ile sitenin bakım işlerini yürüten Ahmet S. gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIZINDAN İHMAL AÇIKLAMASI

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, daha önce yaptığı bir paylaşımda olayın ihmal sonucunda meydana geldiğini ifade ederek, “Babam 5 Haziran’da tesisattan sorumlu kişiyle yanımda konuştu. Bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Ancak adam her şeyin normal olduğunu söyledi. Babam da üstelemedi” demişti. Gözaltına alınan Yalçın Ö. ve Ahmet S.’nin serbest bırakılmasının ardından Nehir Zeyrek, bu karara tepkisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İSYAN

Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabında “O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?” şeklinde bir paylaşımda bulundu. “Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı? Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil. Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz? İfademizi Cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, ‘Aile önce toparlansın’ demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?” diyerek isyanını dile getirdi.