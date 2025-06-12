Nehir Zeyrek, Serbest Bırakılmalarına İsyan Etti

OLAYIN YAŞANDIĞI TARİH VE KONTROL AMAÇLI İNCELEME

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü saat 23.30 civarında evinin havuzunda meydana gelen bir arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine girdiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yaşamını yitirmiştir.

SAVCILIK SÜRECİ VE GÖZALTILAR

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, havuzun bakım sorumlusuyla sitenin bakım işlerini yapan iki kişi gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın Ö. ve Ahmet S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIZINDAN İHMAL UYARISI

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, olayın ihmal olduğunu ifade etmişti. Daha önce yaptığı bir paylaşımda, “Babam 5 Haziran’da tesisattan sorumlu kişiyle yanımda konuştu. Bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Ancak adam her şeyin normal olduğunu söyledi. Babam da üstelemedi” demişti. Gözaltına alınan şüphelilerin serbest bırakılmasının ardından Nehir Zeyrek, “O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?” şeklinde tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı? Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil. Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz? İfademizi Cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, ‘Aile önce toparlansın’ demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?” diyerek isyanını dile getirdi.