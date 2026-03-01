İran Halkının Yasta Olduğu Duyuruldu

ABD İLE İSRAİL’DEN İRAN’A HAVA SALDIRISI

ABD ile İsrail, dün sabah saatleri itibarıyla İran’a yönelik ortak bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar esnasında, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ikametgahı hedef alındı ve Hamaney’in bu saldırıda hayatını kaybetmesine dair iddialar ortaya atıldı.

ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

İddiaların ardından İran devlet televizyonu, Hamaney’in ABD ve İsrail tarafından dün gerçekleştirilen saldırı sonucunda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Hamaney’in vefatının ardından ülkede 40 günlük bir yas ilan edildiği duyurulurken, halkın sokaklara döküldüğü bildirildi.

