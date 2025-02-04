Nemrut Dağı Patlayabilir: Türkiye’nin Volkanik Dağları

Yunanistan’ın Santorini Adası’ndaki art arda meydana gelen depremler, adadaki volkanların etkisi olduğu tartışmalarını beraberinde getiriyor. Bu durum, Türkiye’deki volkanların durumunu da gündeme getiriyor. Türkiye’deki volkanlar nelerdir? Bunlar aktif mi? Patlama ihtimalleri var mı? En son ne zaman faaliyet gösterdiler? Tüm bu sorulara yanıtı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Hurriyet.com.tr’ye verdi. Santorini adasında meydana gelen depremler, bölgedeki tatilcilerin panik yaşamasına yol açtı. Sosyal medyada, Santorini’deki yanardağın faaliyete geçtiğine dair haberler dolaşırken, adadaki volkan en son M.Ö. 1600 yılında patlamıştı.

DEPRESYONLAR VOLKANLARI TETİKLEMEZ

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Ben de depremlerin volkanik kökenli olduğunu düşünüyorum,” diyerek Ege Denizi’ndeki depremlerin Türkiye’deki herhangi bir volkan veya fay hattını tetiklemeyeceğini belirtiyor. Peki, Türkiye’deki bu volkanlar hangileri? Patlama ihtimalleri var mı? Son olarak en son ne zaman aktif hale geldiler?

VOLKANLAR SUSKUN, AMA AKTİF

Türkiye’de Kula Tepeleri (Manisa), Karapınar Sahası (Konya), Hasan Dağı (Aksaray), Göllü Dağı (Niğde), Acıgöl (Nevşehir), Erciyes Dağı (Kayseri), Karacadağ (Şanlıurfa), Nemrut Dağı (Bitlis), Süphan Dağı (Van) ve Tendürek Dağı (Ağrı) gibi birçok volkan bulunuyor. Prof. Dr. Ersoy, “Türkiye’deki volkanlar sönmüş değil, suskun. Yani aktiftirler,” diyor.

NEMRUT DAĞI PATLAYABİLİR

Bu volkanlar hakkında konuşan Ersoy, “2935 metre yüksekliğindeki Bitlis’teki Nemrut Dağı en son 1692 yılında (333 yıl önce) faaliyete geçmiştir. Dünya volkanolojisinde, şimdilik uykuda, ancak yeniden patlayabilir olarak sınıflandırılıyor,” diye açıklıyor.

AĞRI DAĞI’NDAN PATLAMA BELİRTİLERİ

Ağrı Dağı, 5165 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek volkanik dağı durumunda. Ersoy, “En son 1840 yılında (185 yıl önce) bölgede gerçekleşen bir deprem sırasında, Ağrı Dağı’ndan çok büyük olmayan bir patlama meydana gelmiş ve piroklastik madde (lav, toz kayası ve benzeri maddeler) püskürtmüştür,” diyor. Çeşitli kaynaklara göre bu patlama sırasında can kayıpları yaşanmış, o tarihten sonra da dağda herhangi bir hareketlilik gözlemlenmemiştir.

TENDÜREK DAĞI’NDA HAREKETLİLİK

Prof. Dr. Ersoy, Türkiye’de daha önce patlayan bir diğer volkan olan Tendürek Dağı hakkında da bilgi veriyor. “Aslında Nemrut Dağı’ndan daha yakın dönemde hareketlenen volkan, Ağrı’daki Tendürek Dağı. Doğubeyazıt’a yakın İran sınırında yer alan bu dağ, 1855 yılında (170 yıl önce) gaz ve kül püskürttü. Ancak büyük bir patlama gerçekleşmedi,” şeklinde ifade ediyor.

HASAN DAĞI’NI İZLEME ALTINA ALINDI

Aksaray’daki Hasan Dağı da dikkate değer bir volkan. Ersoy, “Hasan Dağı, 3268 metre yüksekliğinde Kapadokya’da uykuda volkanik dağdır. En son M.Ö. 6200 yılında patladığı düşünülüyor. Kalderası 4-5 km kadardır. Kapadokya bölgesindeki taş devri insanları bu patlamayı duvara resmetmişlerdir,” diyerek bu volkanın tarihine vurgu yapıyor.