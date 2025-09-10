nepal-de-protestolar-devam-ediyor

PROTESTOLAR ŞİDDETLE YANITLANDI

Nepal’de bazı sosyal medya platformlarının engellenmesine yönelik çıkan protestolar, zamanla şiddet olaylarına dönüşmüş durumda. Hükümete karşı ciddi bir tepkiyle devam eden gösteriler sırasında, federal parlamento binası ve yüksek mahkeme binası ateşe verildi. Öfkeli kitleler, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ile eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’nın konutlarını ateşe vermekle kalmayıp, birçok üst düzey siyasetçinin evine de saldırarak büyük tahribat yaptı. Başbakan Oli’nin ve bazı bakanların istifası sonrası bile protesto gösterileri durmadan devam ediyor.

ORDU DEVREYE GİRDİ

Gece saatlerinde askerlerin harekete geçirileceği duyurulmasının ardından, Katmandu’da sokağa çıkma yasağına rağmen ordu devriye gezdi. Ordu, yapılan açıklamada “yağmacı” olduğu belirtilen 27 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Gösterilerin sonrasında durumun daha da zorlaştığı gözlemleniyor.

MEDYA KURULUŞUNA SALDIRI

Yerel gazete Kathmandu Post’un ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, çatı medya kuruluşu Kantipur’un binasının saldırıya uğrayarak ateşe verildiği ve tüm sunucularının devre dışı kaldığı belirtildi. Bu olayların yanında Nawalparasi Batı Bölgesi Cezaevi’nden 500’den fazla mahkumun firar ettiği ifade edildi; mahkumların cezaevini ateşe verdikleri aktarıldı.

BM’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, X sosyal medya platformundaki hesabında Nepal’deki durumu yakından takip ettiğini belirtti. Guterres, protestolar sonucunda yaşanan can kayıpları için derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Kapsamlı soruşturma, gerilimin artmasından kaçınmak için itidal ve yapıcı bir yol oluşturmak için diyalog çağrısı yapıyorum.” dedi.

TÜRKİYE’DEN SEYAHAT UYARISI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Nepal’e yönelik bir güvenlik ve seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlık, ülkede yaşanan son gelişmelerinin ardından güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini vurgulayarak, “Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir.” açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA YASAĞIYLA BAŞLAYAN GÖSTERİLER

Nepal’de 4 Eylül’de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, belirlenen süre içerisinde Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı. Bunun üzerine genç göstericiler, sosyal medya yasağına ve yolsuzluk iddialarına karşı parlamentoya doğru yürüyüşe geçti.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Şiddet olayları tırmandıkça, polis göstericilere karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Çıkan çatışmalarda 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 400’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Protestoların şiddetlenmesinin ardından, bazı bakanlar görevinden istifa ederken Nepal hükümeti sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıkladı. Ancak, gösterilerin durmaması ve bakanların konutlarına saldırılar devam etti.

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Nepal Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Oli’nin, yoğun protestolar ve hükümete gelen tepkiler sonucunda istifa ettiği duyuruldu. Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetindeki Gautam Buddha Uluslararası Havalimanı’nda yaklaşık 1000 gösterici, hükümet araçlarını ateşe verdi. Ülke genelinde havaalanlarının bir süre kapalı kalacağı bildirildi. Doğudaki Madhesh vilayetinde ise bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesiyle bölgeye güvenlik amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.