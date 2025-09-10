Nepal’de Şiddetli Protestolar Devam Ediyor

NEPAL’DE PROTESTOLAR ŞİDDETLENİYOR

Nepal’de sosyal medya platformlarının engellenmesi kararıyla başlayan protestolar, zamanla şiddet olaylarına dönüştü. Hükümet karşıtı büyük tepkinin hâlâ devam ettiği gösteriler esnasında, federal parlamento ve yüksek mahkeme binaları ateşe verildi. Öfkeli kalabalık, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ile eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’ya ait konutları yakarken, birçok siyasi figürün evleri de tahrip edildi. Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve bazı bakanların istifasına rağmen protestolar, giderek daha da şiddetleniyor.

ORDU GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR

Askeri birliklerin harekete geçirileceği duyurulmasının ardından, Katmandu’da sokağa çıkma yasağının sürdüğü bir ortamda ordu devriye gezmeye başladı. Bu bağlamda, “yağmacı” olarak nitelendirilen 27 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

MEDYA TESİSİNE SALDIRILAR

Yerel haber kaynağı Kathmandu Post’un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, hakim medya kuruluşu Kantipur’un binasının saldırıya uğradığı ve ateşe verildiği, bu durumun ardından tüm sunucularının işlevsiz kaldığı ifade edildi. Nawalparasi Batı Bölgesi Cezaevi’nden 500’den fazla mahkumun firar ettiği de belirtilirken, mahkumların cezaevini ateşe verdiği aktarıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya aracılığıyla Nepal’deki olayları yakından takip ettiğini söyledi. Guterres, protestolarda yaşanan can kayıpları nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu dile getirerek, “Gerilimin artmasından kaçınmak için itidal ve yapıcı bir yol oluşturmak üzere diyalog çağrısı yapıyorum.” şeklinde ifade etti.

NEPAL’DE GÜVENLİK UYARISI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Nepal’deki güvenlik durumunun hassasiyet teşkil ettiğini belirten bir seyahat duyurusu yayımladı. Duyuruda, “Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine riayet etmeleri tavsiye edilmektedir.” ifadesine yer verildi.

PROTESTOLARIN NEDENİ

Nepal’de 4 Eylül’de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarına erişim engellenmişti. Bu duruma karşı olarak, gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarının yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek amacıyla parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

CAN KAYIPLARI VE İSTİFALAR

Protestolar sırasında polis, göstericilere karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. Olaylar sonucunda 19 kişi hayatını kaybederken, 400’den fazla kişi yaralandı. Hükümet, sosyal medya yasağını kaldıracağını açıkladıktan sonra üç bakan görevlerinden istifa etti.

TAHLİYELER VE İSTİFA

Gösterilerin dinmemesi üzerine, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine yönelik saldırılar gerçekleşti. Özellikle Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli’nin konutuna da saldırı olmuştu. Artan şiddet nedeniyle bakanların konutlarından helikopterlerle tahliye edilmesi gerektiği duyuruldu. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Oli’nin istifa ettiği belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR

Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetindeki Gautam Buddha Uluslararası Havalimanı’nda hükümete ait araçlar ateşe verildiği için havaalanlarının kapanmasına karar verildi. Ayrıca, doğudaki Madhesh vilayetinde bir hapishaneden 572 mahkum kaçtığı için güvenlik amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.