Nepal’de Şiddetli Protestolar Devam Ediyor

PROTESTOLAR ŞİDDETE DÖNDÜ

Nepal’deki bazı sosyal medya platformlarının erişime kapatılması sonrası başlayan protestolar, hızla şiddet olaylarına dönüştü. Protestolar sırasında, federal parlamento ve yüksek mahkeme binaları ateşe verildi. Öfkeli kalabalık, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’nın konutlarına saldırarak birçok üst düzey siyasetçinin evlerini tahrip etti. Başbakan ve bazı bakanlar istifalarına rağmen protestolar, giderek şiddetleniyor.

ORDU DEVREDE

Gece saatlerinde ordu birliklerinin hareket geçeceği açıklamasının ardından, Katmandu’da sokağa çıkma yasağına rağmen ordu devriye gezmeye başladı. Yapılan açıklamada, “yağmacı” olduğu belirtilen 27 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

MEDYA KURUŞLARINA SALDIRILAR

Yerel gazete Kathmandu Post’un paylaştığı bilgilere göre, çatı medya kuruluşu Kantipur’un binası saldırıya uğramış ve ateşe verilmiş. Sunucularının devre dışı kaldığı belirtiliyor. Ayrıca, Nawalparasi Batı Bölgesi Cezaevi’nden 500’den fazla mahkumun firar ettiği ve mahkumların cezaevini ateşe verdiği ifade ediliyor.

BM’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya aracılığıyla Nepal’deki durumu yakından takip ettiğini belirtti. Guterres, protestolar sırasında yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Kapsamlı soruşturma, gerilimin artmasından kaçınmak için itidal ve yapıcı bir yol oluşturmak için diyalog çağrısı yapıyorum.” dedi.

TÜRKİYE’DEN UYARI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Nepal’e yönelik güvenlik ve seyahat uyarısı yayımladı. Yapılan açıklamada, Nepal’deki güvenlik durumunun hassas olduğu belirtilerek, “Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYA YASAĞI PROTESTO EDİLDİ

Nepal’de 4 Eylül’de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, kayıt süresinin geçmesi nedeniyle erişime kapatılmıştı. Bu durum, gençlerden oluşan göstericilerin yolsuzluk iddialarına karşı sosyal medya yasağını protesto etmek üzere parlamento binasına yürüyüş yapmasına neden oldu.

CAN KAYIPLARI VE BAKAN İSTİFALARI

Şiddetli protestolar sırasında polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandı. Olaylarda 19 kişi hayatını kaybetti, 400’den fazla kişi yaralandı. Sosyal medya yasağının kaldırılacağı açıklaması üzerine İçişleri Bakanı, Tarım Bakanı ve Su Tedarik Bakanı görevlerinden istifa etti.

BAKANLAR HELİKOPTERLERLE TAHLİYE EDİLDİ

Protestolar durulmuyorken, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlendi. Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başladı. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Oli’nin istifa ettiği bildirildi. Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetinde ise yaklaşık 1000 gösterici, hükümete ait bazı araçları ateşe verdi ve havaalanlarının bir süre kapalı kalması kararı alındı. Doğudaki Madhesh vilayetinde de bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.