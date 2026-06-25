Neşe Karaböcek’in Eşi Tevfik Yener Vefat Etti

Neşe Karaböcek’in 52 yıllık hayat arkadaşı olan gazeteci Tevfik Yener, 88 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Bir süredir hastanede tedavi altında olan Yener, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Vefat haberi, basın ve sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

YARIM ASIRLIK BÜYÜK AŞK

Tevfik Yener ile Neşe Karaböcek, 1974 yılında evlendi. Tam 52 yıl boyunca her anı paylaştılar. Çiftin oğulları Hasan Ali ise 2019 yılında vefat etti.

GAZETECİLİK KARİYERİ VE BAŞARILARI

Tevfik Yener, 1938 yılında İstanbul’da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim eğitimi aldı. Gazeteciliğe 1955’te çizimler yaparak başladı. Vatani görevinden sonra grafikerlik ve ressamlık yaptı. Daha sonra gazete mutfağına geçerek yazı işlerinde görev aldı. Birçok gazetede yayın yönetmenliği yaptı. Kendi yayınevini kurdu ve 7 ansiklopedi, 52 kitap, 3 dergi çıkardı. Çeşitli gazetelerde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı.

BİR PROGRAMDA TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATTILAR

Geçtiğimiz aylarda bir programa katılan Neşe Karaböcek ve eşi, tanışma hikayelerini anlattı. Tevfik Yener o süreci şöyle paylaştı: “Fahrettin Aslan ile iyi dostluğumuz vardı. Beni sık sık mekânına çağırırdı. 1972’de Neşe Hanım’ı ilk kez izledim ve çok beğendim. O dönem evliydi. Plakçısı Kenan Bey iyi bir dostumdu. Boşanma sürecinde dedikodular canını sıkmıştı. Kenan Bey, ‘Neşe hanım sana anlatacak’ dedi. Röportaj yapmaya gidince tutuldum ve hemen evlendik.”

İLK KARŞILAŞMALARI BÖYLE OLMUŞ

Tevfik Yener, Neşe Karaböcek’i ilk kez 7 yaşındayken gördüğünü söylemişti. “7 yaşında Allame’yi söylediği dönemde onu izlemeye gitmiştim” dedi. 52 yıldır mutlu bir birliktelik sürdürdüklerini belirten Yener, “Çok iyi eştir, çok iyi aşçıdır” diye ekledi. Hastalığı sırasında eşinin kendisine çok iyi baktığını da sözlerine ekledi.