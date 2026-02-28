Nesrin Baş Uluslararası Turnuvada Bronz Madalya Kazandı

nesrin-bas-uluslararasi-turnuvada-bronz-madalya-kazandi

Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası’nda Önemli Başarı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirilen Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası’nda, sporcu Nesrin Baş, Macar rakibi Noemi Szabados’u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek Finaldeki Başarı

Çeyrek finalde Rumen Keteryna Zelenykh’i 4-0 yenmeyi başaran Nesrin, yarı finalde Dünya şampiyonu ve Olimpiyat ikincisi Kırgız rakibi Meryem Zhumanazarova ile karşı karşıya geldi.

Zorlu Yarı Final Maçı

Zorlu bir mücadele sergileyen Nesrin, tüm rakiplerine puan vermeden teknik üstünlükle geçmeyi başaran Kırgız rakibine 8-4 mağlup oldu.

Bronz Madalya Mücadelesindeki Başarı

Bronz madalya mücadelesinde Amerikalı Solin Nicole Piearcy’yi 10-0’lık teknik üstünlükle yenmeyi başaran Nesrin Baş, turnuvayı madalya ile tamamladı.

