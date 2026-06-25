Nesrin Cavadzade’nin Balayı Pozları Beğeni Topladı

Nesrin Cavadzade, mayıs ayında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Taner Uçar ile çıktığı balayı tatilinden yeni fotoğraflar paylaştı ve ünlü oyuncunun romantik kareleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Çift, 4 Mayıs’ta Bodrum’da sürpriz bir törenle evlenmişti. Cavadzade, evlilik teklifinden bir ay sonra nikah kıydıklarını açıklamıştı. İlişkilerinin altıncı ayında teklif aldığını belirten oyuncu, düğünün ise daha sonra yapılacağını söylemişti.

BALAYINDAN ROMANTİK KARELER PAYLAŞILDI

43 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından eşiyle balayı fotoğraflarını yayımladı. Paylaşımlarda çiftin romantik yemekler yediği görüldü. Birlikte spor yaptıkları anlar da karelerde yer aldı. Nesrin Cavadzade ve eşinin tatilin keyfini çıkardığı anlar dikkat çekti. Takipçiler, bu romantik görüntülere yoğun beğeni yağdırdı.