Nestlé’de CEO Değişikliği: Freixe Görevden Alındı

GİZLİ ROMANTİK İLİŞKİ VE SORUŞTURMA

İsviçreli tüketici ürünleri şirketi, Freixe’in ayrılışının, doğrudan bir astıyla yaşadığı “gizli romantik ilişki” nedeniyle iş ahlakı kurallarını ihlal etmesine dair yürütülen bir soruşturmanın ardından gerçekleştiğini duyurdu. Şirketin başkanı Paul Bulcke “Bu gerekli bir karardı. Nestlé’nin değerleri ve yönetişimi şirketimizin güçlü temeli” sözleriyle durumu açıkladı. Aynı zamanda, Laurent’e Nestlé’deki uzun yıllara dayanan hizmeti için teşekkür etti.

Nestlé, Freixe’i geçtiğimiz yıl eylül ayında, uzun süre CEO’luk yapan Mark Schneider’in yerine getirerek atamıştı. Bu değişim, durgun satışlarla mücadele eden şirketin büyümeyi hızlandırma girişiminin bir parçasını oluşturuyordu. Nestlé’nin yeni CEO’su Philipp Navratil, atama kararının ardından şu açıklamayı yaptı: “Yönetim Kurulu’nun bana duyduğu güvenden onur duyuyorum ve Nestlé’yi geleceğe taşımak sorumluluğunu üstlenmek benim için büyük bir ayrıcalık. Şirketin stratejik yönelimini ve performansını artırmaya yönelik mevcut eylem planını tamamen benimsiyorum.” Yönetim Kurulu, Başkan Paul Bulcke ve Başkan Adayı Pablo Isla ile uyum içinde, şirketin tüm liderliğiyle yakın işbirliği yapmayı, icrayı hızlandırmayı ve değer yaratma planını yoğun bir şekilde ilerletmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

PHILIPP NAVRATIL’IN KARİYERİ

Philipp Navratil, Nestlé’deki kariyerine 2001 yılında iç denetçi olarak başladı. Orta Amerika’da çeşitli ticari görevlerde bulunduktan sonra, 2009 yılında Nestlé Honduras’ın Ülke Müdürü olarak atandı. 2013 yılında Meksika’daki kahve ve içecek işinin liderliğini üstlenerek Nescafé markasının güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadı. 2020’de Nestlé’nin Kahve Stratejik İş Birimi’ne geçiş yaptı ve Nescafé ile Starbucks kahve markaları için global stratejiyi oluşturup inovasyonu yönlendirmekten sorumlu oldu. Temmuz 2024’te Nespresso’daki görevine atanan Philipp Navratil, burada büyümeyi hızlandırarak güçlü bir ivme kazandırdı. 1 Ocak 2025’te ise Nestlé İcra Kurulu’na katıldı.