Nestlé’de CEO Değişikliği: Freixe Görevden Alındı

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

İsviçre merkezli tüketici ürünleri firması, Freixe’in görevden ayrılışının, kendisiyle gizli bir romantik ilişki yaşadığı astısının iş ahlakı kurallarını ihlal etmesi sonucu yürütülen bir soruşturmanın ardından gerçekleştiğini duyurdu. Şirketin başkanı Paul Bulcke, “Bu gerekli bir karardı. Nestlé’nin değerleri ve yönetişimi şirketimizin güçlü temeli,” dedi ve Laurent Freixe’in uzun yıllara dayanan hizmeti için teşekkür etti.

NESTLÉ’NİN YENİ CEO’SU VE STRATEJİSİ

Nestlé, Freixe’i geçen yıl eylül ayında iş başında bulunan Mark Schneider’in yerine atayarak göreve getirmişti. Bu değişiklik, durgun satışlarla mücadele eden firmanın büyümeyi canlandırma çabalarının bir parçasıydı. Nestlé’nin yeni CEO’su olarak atanan Philipp Navratil, “Yönetim Kurulu’nun bana duyduğu güvenden onur duyuyorum ve Nestlé’yi geleceğe taşımak sorumluluğunu üstlenmek benim için büyük bir ayrıcalık. Şirketin stratejik yönelimini ve performansını artırmaya yönelik mevcut eylem planını tamamen benimsiyorum,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yönetim kurulu ile uyum içinde çalışarak, şirketin tüm liderliğiyle yakın iş birliğine gitmeyi ve değer yaratma planını hızlandırmayı dört gözle beklediğini belirtti.

PHILIPP NAVRATIL’IN KARIYERİ

Philipp Navratil, Nestlé’ye 2001 yılında iç denetçi olarak adım attı. Orta Amerika’da farklı ticari görevlerde bulunduktan sonra 2009 yılında Nestlé Honduras’ın Ülke Müdürü olarak atandı. 2013 yılından itibaren Meksika’daki kahve ve içecek işinin liderliğini üstlendi ve Nescafé markasının güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadı. 2020 yılında Nestlé’nin Kahve Stratejik İş Birimi’ne geçti ve Nescafé ile Starbucks kahve markaları için küresel stratejiyi şekillendirmekle ve inovasyonu yönlendirmekle sorumlu oldu. Temmuz 2024’te Nespresso’da görevine başlayan Navratil, burada büyümeyi hızlandırarak güçlü bir ivme elde etti. 1 Ocak 2025’te ise Nestlé İcra Kurulu’na katıldı.