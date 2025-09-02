Nestlé’de CEO Krizi: Freixe Görevden Alındı

İSVİÇRE’DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

İsviçreli tüketici ürünleri şirketi, Freixe’in iş ahlakı kurallarını ihlal eden “gizli romantik ilişki” nedeniyle bir soruşturmanın ardından ayrıldığını duyurdu. Şirketin başkanı Paul Bulcke, “Bu gerekli bir karardı. Nestlé’nin değerleri ve yönetişimi şirketimizin güçlü temeli” şeklinde açıklamada bulundu. Bulcke, Freixe’in Nestlé’deki uzun süreli hizmetine de teşekkür etti.

YENİ CEO VE STRATEJİK DEĞİŞİM

Nestlé, Freixe’i geçen yıl eylülde, uzun yıllar CEO’luk yapan Mark Schneider’in yerine atamıştı. Bu değişiklik, şirketin durağan satışlarının üstesinden gelmek için büyümeyi canlandırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yeni CEO Philipp Navratil, atama sonrası “Yönetim Kurulu’nun bana duyduğu güvenden onur duyuyorum ve Nestlé’yi geleceğe taşımak sorumluluğunu üstlenmek benim için büyük bir ayrıcalık” şeklinde konuştu. Navratil, yönetim kurulu ile birlikte şirketin liderliğiyle sıkı iş birliği yaparak değer yaratma planlarını geliştirmeyi beklediğini ifade etti.

PHILIPP NAVRATIL HAKKINDA

Philipp Navratil, 2001’de Nestlé’deki kariyerine iç denetçi olarak başladı. Orta Amerika’da çeşitli ticari görevlerde bulunduktan sonra 2009 yılında Nestlé Honduras’ın Ülke Müdürü oldu. 2013’te Meksika’daki kahve ve içecek işine liderlik etmeye başladı ve burada Nescafé markasının kuvvetlenmesinde önemli rol oynadı. 2020’de Nescafé ve Starbucks kahve markaları için global strateji geliştirdi. Temmuz 2024’te Nespresso’daki görevine atandı ve burada büyümeyi hızlandırdı. 1 Ocak 2025’te Nestlé İcra Kurulu’na katıldı.