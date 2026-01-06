Nestle’den SMA Bebek Mamalarında Toksin Uyarısı

BEBEK MAMASI GERI ÇAĞRILDI

Dünyanın önde gelen bebek beslenme markalarından biri olan Nestle, SMA bebek maması serisi ile ilgili önemli bir gelişme açıkladı. Belirli üretim serilerinde bebek sağlığına zararlı “toksin” tespit edilmesi üzerine, söz konusu ürünler acil koduyla piyasadan toplatılmaya başlandı.

SMA MAMALARDA ‘TOKSİN’ TEHLİKESİ

Yapılan rutin kalite kontrol işlemleri sırasında, bazı SMA bebek maması partilerinde yasal sınırların çok üzerinde toksik maddelerin bulunduğu belirlendi. Bu durum özellikle henüz bağışıklık sistemi gelişimini tamamlamamış bebekler için ciddi riskler taşımakta; böbrek hasarı ve sağlık problemlerini beraberinde getirebiliyor.

GERİ ÇAĞRILAN SMA SERİLERİ

Nestle, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için etkilenen ürünlerle ilgili detaylı bilgi paylaştı. Geri çağrılan ürünlerin parti numaraları ve son kullanma tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Ürün Grubu: SMA Gold Serisi (ya da ilgili spesifik seri), Parti Kodu: (Güncel parti kodunu buraya ekleyebilirsiniz). Bu ürünler, derhal satış noktalarından ve raflardan kaldırılıyor.

TÜKETİCİLERİ HAZIRLIKLI OLUN

Evinde açılmış veya açılmamış SMA mama paketi bulunduran tüketicilerin belirli adımları izlemeleri hayati önem taşımaktadır. Eğer üretim kodu geri çağrılan listedeyse, derhal kullanımı durdurulmalı. Ürün, fiş olsun ya da olmasın, satın alındığı markete veya eczaneye iade edilerek ücret iadesi talep edilebilir. Eğer bebek bu mamayı tükettiyse ve huzursuzluk veya kusma gibi belirtiler gösteriyorsa, derhal bir pediatriste başvurulması tavsiye ediliyor.

NESTLE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Nestle yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüketici güvenliği bizim bir numaralı önceliğimizdir. Tespit edilen bu durum sonrasında gerekli tüm önlemler alınmış ve ürünler piyasadan çekilmiştir” şeklinde ifadede bulundu. Şirket, etkilenen ürünlerin imha edileceğini de bildirdi.

AVRUPA GENELİNDE ETKİSİ VAR

Nestle’nin dünya genelinde yürüttüğü geri çağırma süreci, İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesini kapsamaktadır. İngiltere’de ise, FSA ürünlerin raflardan toplanması için sürecin koordinasyonunu sağlıyor. Türkiye’de ise şu ana kadar SMA ürünlerine dair resmi bir geri çağırma kararı bulunmamakta; fakat uzmanlar, yurt dışından getirilen veya internetten alınan ürünlerde, ailelerin parti numaralarını kontrol etmeleri ve şüpheli durumlarda ürünlerin kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.