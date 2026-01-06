Nestle’nin SMA Mamalarında Toksin Tehlikesi Açıklandı

BEBEK MAMASI SKANDALI: NESTLE SMA ÜRÜNLERİNİ GERİ ÇAĞIRIYOR

Dünya çapında bebek beslenmesinde önemli bir yere sahip olan Nestle, popüler mama serisi SMA hakkında dikkat çeken bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Belirli üretim serilerinde bebek sağlığı açısından tehlikeli olan “toksin”lerin tespit edilmesi sonucunda, ürünlerin acil koduyla piyasadan toplanmaya başladığı bildirildi.

SMA ÜRÜNLERİNDEKİ TOKSİN TEHLİKESİ

Yapılan rutin kalite kontrolleri sırasında, bazı SMA bebek maması partilerinde yasal sınırların üzerinde toksin maddeleri bulunduğu belirlendi. Özellikle bağışıklık sistemi henüz olgunlaşmamış olan bebekler için bu toksin, böbrek hasarı ve ciddi sağlık sorunları oluşturma potansiyeli taşıyor.

GERİ ÇAĞIRILAN SMA SERİLERİ

Nestle, tüketicilerin zarar görmemesi ve bebeklerin korunması adına etkilenen ürünlerin detaylarını açıkladı. Geri çağırma kapsamındaki ürünlerin parti numaraları ve son kullanma tarihleri şu şekildedir:

Ürün Grubu: SMA Gold Serisi (Veya ilgili spesifik seri)

Parti Kodu: (Güncel parti kodunu buraya ekleyebilirsiniz)

Durum: İlgili ürünler, satış noktalarından ve raflardan derhal kaldırılıyor.

TÜKETİCİLER İÇİN İKAZ

Evde açılmış ya da kapalı bir SMA mama paketi bulunduruyorsanız, yapılması gereken bazı adımlar bulunuyor. Eğer üretim kodu geri çağrılan listede yer alıyorsa, kullanımı derhal durdurmalısınız. Ürünü fişiniz olsun veya olmasın, satın aldığınız market veya eczaneye geri iade ederek ücret iadesi talep edebilirsiniz. Bebeğiniz bu mamayı tükettikten sonra huzursuzluk ya da kusma gibi belirtiler gösteriyorsa, mutlaka bir pediatri uzmanıyla görüşmeniz öneriliyor.

NESTLE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Nestle yetkilileri, “Tüketici güvenliği bizim bir numaralı önceliğimizdir. Tespit edilen bu durum sonrası gerekli tüm önlemler alınmış ve ürünler piyasadan çekilmiştir,” diyerek sürecin ciddiyetini vurguladı. Ayrıca, etkilenen ürünlerin imha edileceği de duyuruldu.

AVRUPA VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM

Nestle’nin küresel geri çağırma süreci, İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesini kapsıyor. İngiltere’de gıda güvenliği otoritesi, sürecin koordine edilmesi için rafların boşaltılmasını sağlıyor. Türkiye’de henüz SMA ürünlerine yönelik resmi bir geri çağırma kararı çıkmamış olsa da, uzmanlar yurtdışından temin edilen veya internetten alınan ürünlerdeki parti numaralarının kontrol edilerek, şüpheli durumlarda ürünlerin kullanılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.