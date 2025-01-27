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Netanyahu, ABD’de Trump ile Buluşacak

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NETANYAHU’NUN WASHINGTON ZİYARETİ

İsrail’in Walla gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3-5 Şubat tarihleri arasında Washington’u ziyaret etmeyi planlıyor. Haberde, bu ziyaretin Netanyahu’nun sağlık durumuna bağlı olduğu bilgisi veriliyor.

İLK YABANCI LİDER OLACAK

Eğer ziyaret gerçekleşirse, Binyamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde Beyaz Saray’a davet edilen ilk yabancı lider olarak kayıtlara geçecek. Netanyahu, göreve başlamasından bu yana Trump’ı tebrik ederek, “İttifakımızın en iyi günleri henüz gelmedi” demiş, ayrıca Trump’ın ilk dönemindeki İsrail yanlısı politikalarına övgülerde bulunmuştu.

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