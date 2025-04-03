Netanyahu Avrupa’da: UCM Kararına Rağmen

İLK KEZ AVRUPA’DA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Gazze’de savaş suçu işlediği yönündeki iddialarla alakalı olarak hakkında çıkarılan tutuklama kararından sonra Avrupa topraklarına ilk kez adım atıyor. Netanyahu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine dört gün sürecek resmi ziyaret için Macaristan’a gitti. Orban, kasım ayında yakalama kararının açıklanmasının ardından, Netanyahu’yu ağırlamak için mahkemeye meydan okumaktan çekinmeyeceğini vurgulamıştı. Orban gazetecilere, UCM’nin kararının “Macaristan’da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini” belirtti.

ÇEKİLME OLASILIĞI

Macaristan, yirmi yıldan fazla bir süre önce UCM’nin kuruluşuna imza atan ülkelerden biri oldu ve hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin ülkeye ayak basmaları halinde tutuklanıp teslim edilmeleri gerekliliği şartını kabul etti. Ancak son günlerde Orban hükümeti içindeki kaynaklar, mahkemeden çekilme olasılığını gündeme getirdikleri belirtiliyor. Bu ziyaret, Gazze’deki kırılgan ateşkesin İsrail tarafından iki hafta önce ihlal edilmesinden sonra gerçekleşiyor.

HAVALİMANINDA PROTESTO

Netanyahu’nun Macaristan ziyareti öncesi, İsrailliler havalimanında protesto düzenledi. İsrail ordu radyosu, Ben Gurion Havalimanı’ndaki eylemin amacının “İsrailli esirlerin serbest bırakılması” olduğunu aktardı. Havalimanındaki İsrailli göstericiler, “Gazze’de ateşkes ve İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılmasını” talep eden pankartlar taşıdı. Netanyahu hükümetinin Gazze’ye yönelik saldırıları yeniden başlatmasına tepki gösteren esir aileleri, “Gazze’nin ele geçirilmesi karşılığında rehinelerin hayatının kurban edilmesine mi karar verildi?” sorusuyla tepkilerini ifade etti.