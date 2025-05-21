Netanyahu’dan Gazze’deki Saldırılar İçin Şartlar

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi’ne “Gideon’un Savaş Arabaları” adını vererek başlattıkları geniş kapsamlı operasyonlarla bölgeyi tamamen işgal etmeyi ve Hamas’ı “ortadan kaldırmayı” hedeflediklerini söyledi. Netanyahu, bu saldırılarla İsrail’in güvenliğini sağlamak amacıyla “net şartlarla” sona erdirmeye hazır olduklarını da belirtti. Bu şartlar arasında, İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Hamas’ın silah bırakması, yönetici kadronun yurtdışına çıkartılması ve bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilmesini öngören Trump planının uygulanması yer alıyor.

NETANYAHU’DAN TRUMP PLANI VURGUSU

Netanyahu, Trump planından “çok doğru ve çok devrimci bir plan” olarak söz etti. Ayrıca, ABD ile ilişkilerinin bozuk olduğu yönündeki iddiaları da yalanladı. Gazze’ye yönelik düzenledikleri operasyonlar sırasında Hamas’ın siyasi büro başkanları İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar’ın yanı sıra Kassam Tugayları Komutanı Muhammed el-Masri (Muhammed Deif) ve muhtemelen Yahya Sinvar’ın kardeşi Muhammed Sinvar’ın da öldürüldüğünü açıkladı.

NETANYAHU’DAN TAHRAN AÇIKLAMASI

Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden gelen Gazze’deki sivil ölümleriyle ilgili saldırıların durdurulması çağrılarına yanıt veren Netanyahu, “Avrupa ülkeleri bizi etkilemeyecek ve savaş hedeflerimizden vazgeçmemizi sağlamayacak.” ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD’nin İran ile yürüttüğü nükleer müzakerelere dair de görüşlerini paylaşarak, “Tahran, İsrail için çok ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor. ABD ile tam koordinasyon halindeyiz.” dedi. Netanyahu, eğer müzakereler sonucunda uranyum zenginleştirmelerinin önüne geçilirse bunu memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.

GAZDE’DE ŞİDDETLİ SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, 18 Mayıs’ta Gazze’deki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek amacıyla kara saldırılarına başladı. Hava saldırılarının da arttığı Gazze’de, son 24 saatte hastanelere 87 ölü ve 290 yaralı getirildiği bildiriliyor. 20 aydan beri devam eden şiddetli saldırılar sonucunda, 53 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybederken, yaralı sayısının 121 bini aştığı ifade ediliyor.