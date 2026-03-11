Netanyahu’dan İran Halkına Harekete Geçme Çağrısı

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail’in İran halkının özgürlüğü için mücadele ettiğini öne sürdü.

HAREKETE GEÇMELİSİNİZ

Netanyahu, bu durumun tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, ABD ile birlikte Tahran yönetimine yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini ifade etti. İran lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğünü ve Devrim Muhafızları Ordusu’na ait birçok hedefe saldırılar düzenlendiğini vurgulayan Netanyahu, İran halkına, “Harekete geçmelisiniz. Bunun için gerekli koşulları oluşturuyoruz.” şeklinde çağrıda bulundu.

ZAMAN HIZLA YAKLAŞIYOR, BAYRAĞI SİZE DEVREDECEĞİZ

İran halkına zarar vermek istemediklerini ve onları müttefik olarak gördüklerini savunan Netanyahu, İran halkına yardım etme amacında olduklarını belirterek, saldırıların daha da artacağına dair uyarıda bulundu. Netanyahu, “Zaman hızla yaklaşıyor, bayrağı size devredeceğiz. Bu anı yakalamaya hazır olun.” şeklinde konuştu.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler devam ederken, 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırılara başladı. İran ise, İsrail başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerde belirlediği hedeflere karşılık verdi. ABD-İsrail ortak saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkili yaşamını yitirirken, İranlı yetkililere göre ise bu saldırılarda toplamda 1332 kişi hayatını kaybetti.