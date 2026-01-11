Netanyahu’dan İran Protestolarına Sert Destek Açıklaması

İran’daki protestolar devam ederken, eski ABD Başkanı Trump’ın “yardıma hazırız” açıklaması büyük yankı uyandırdı. Bu sefer skandal bir açıklama İsrail Başbakanı Netanyahu’dan geldi. Netanyahu, “Pers ulusu yakında zulümden kurtulacak” şeklinde konuştu. Kabine toplantısında yaptığı değerlendirmelerde, İran’da yaşanan isyanları yakından izlediklerini ve bu protestoların ülkenin dört bir yanına yayıldığını iddia eden Netanyahu, İsrail halkının İran vatandaşlarının cesaretine hayran kaldığını belirtti. Netanyahu, “İsrail, onların özgürlük mücadelesini destekliyor ve masum sivillerin toplu katliamını şiddetle kınıyor” dedi. Netanyahu, “Pers ulusunun yakında zulümden kurtulacağını” öne sürerek, o gün geldiğinde İsrail ve İran’ın tekrar sadık ortaklar olacağını ifade etti.

İRAN’DAKİ GÖSTERİLER

28 Aralık 2025 tarihinde İran’daki para biriminin döviz karşısında yaşadığı büyük değer kaybı ve ekonomik sıkıntılar dolayısıyla Tahran Büyük Çarşı’da esnafın başlattığı protestolar, kısa sürede ülkenin farklı şehirlerine yayıldı. Gösterilerle ilgili resmi bir ölü ya da yaralı sayısı açıklanmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) 10 Ocak’ta yayımladığı raporda, 37’si emniyet mensubu ve 4’ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600’den fazla kişinin yaralandığını ve 2 bin 638 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 8 Ocak’ta Tahran’da gerçekleşen artan protestolar sırasında, göstericiler arasında çıkan olaylarda çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami, 2 hastane ve 26 bankanın tahrip edildiği ve yakıldığı duyuruldu. Tahran yönetimi internet erişimini kısıtlayarak, İran içinde ve Avrupa’da bazı İran Büyükelçilikleri önünde rejim karşıtı gösterilerin devam etmesini sağladı.

NETANYAHU’DAN NECEF YATIRIMI AÇIKLAMASI

Netanyahu, İsrail polisinin bedevi topluluklara yönelik baskısını arttırmasının ardından Necef bölgesine dair değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz hafta Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve çeşitli bakanlık temsilcileriyle bölgeyi ziyaret ettiğini aktaran Netanyahu, İsrail polisinin bölgedeki çalışmalarının önemine vurgu yaptı. İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile olan entegrasyonun önemine dikkat çeken Netanyahu, bölgede yaygınlaşan şiddeti engelleyerek yerleşim alanları oluşturacaklarını bildirdi. Ayrıca, bölgeye yatırımlar yapacaklarını ve hızlı ulaşım hatları inşa ederek, bedevi toplulukları da bu projelere dahil edeceklerini savundu.

NECEF’TEKİ FİLİSTİNLİ BEDEVİ ARAPLAR

İsrail’in güneyinde bulunan Necef Çölü’nde yaşayan Filistinli bedevi Araplar, İsrail vatandaşlığı taşımasına rağmen zorunlu askere alınıyor. Bölgedeki Filistinliler ise, İsrail yönetimlerinin bu topluluklara karşı ayrımcılık yaptığı ve “ikinci sınıf vatandaş muamelesi” gördükleri yönünde eleştirilerde bulunuyor. Necef bölgesinde yaşayan Filistinlilerin ayrımcılığa maruz kaldığını belirten eleştiriler, bu topluluğa elektrik ve su gibi temel altyapı hizmetlerinin sağlanmaması gerçeğiyle destekleniyor. İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor, bu nedenle bu bölgedeki basit yapıları yıkma tasarrufunda bulunuyor. Filistin kaynaklarına göre, bugüne kadar 220 bin Filistinli İsrail vatandaşı 12 milyon dönümlük Necef Çölü’nden 11 milyon dönümüne el konuldu. Necef Çölü, tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyüne ev sahipliği yapıyor.