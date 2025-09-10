Netanyahu’dan Katar’a tehdit dolu sözler!

SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan video konuşmasında Netanyahu, “Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız.” ifadeleriyle Katar’a karşı bir saldırı tehdidinde bulundu.

11 EYLÜL BENZETMESİ

Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki sürpriz saldırısını 11 Eylül saldırılarına benzeterek, Katar ve Hamas yetkililerinin bulunduğu tüm ülkeleri hedef aldığını belirtti. Gerçekleştirdikleri saldırıyı meşrulaştırmaya çalışırken, Katar’ın egemenliğini ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiklerini kabul etti. Dünyanın dört bir yanından gelen kınamalara yanıt veren Netanyahu, “Şimdi, dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail’i kınıyor. Kendilerinden utanmalılar.” dedi.

SALDIRIDA KAYIPLAR

İsrail ordusu, geçtiğimiz gün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla bir saldırı düzenledi. Hamas, saldırıda lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu ancak, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.