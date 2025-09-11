Netanyahu’dan Katar’a tehdit mesajı!

NETANYAHU’NUN KATARA SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD merkezli X sosyal medya platformunda bir video yayımladı. Başbakan Netanyahu, “Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız.” diyerek Katar’a yönelik yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.

11 EYLÜL BENZETMESİ YAPTI

Netanyahu, Katar ve Hamas yetkililerine hitap ettiğini belirtti. Hamas’ın 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği sürpriz saldırıyı, 11 Eylül saldırılarıyla kıyasladı ve Doha’ya düzenledikleri saldırıyı gerekçelendirmeye çalıştı. Katar’ın egemenliğini ihlal ederek uluslararası hukukun temel ilkelerini çiğnediğini vurgulayan Netanyahu, dünyadan gelen kınamalara değinerek, “Şimdi, dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail’i kınıyor. Kendilerinden utanmalılar.” ifadelerini kullandı.

KATAR’DAKİ SALDIRIDA CAN KAYBI

İsrail ordusu, geçtiğimiz gün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu bir binaya hava saldırısı düzenledi. Hamas, saldırıda lider kadrodan bazı kişilerin hayatta kaldığını, ancak Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlunun, 4 Hamas üyesinin ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.