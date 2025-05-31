Netanyahu’dan Uluslararası Toplum’a Çağrı

NETANYAHU’NUN İRAN’A YÖNELİK ELEŞTİRLERİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığını savunarak, uluslararası toplumun bu konuya müdahale etmesini gerektiğini belirtti. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) raporunun İran’ın nükleer programıyla ilgili “barışçıl olmadığı” iddialarını desteklediğini ifade etti. Netanyahu, ayrıca İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki taahhütlerini ihlal ettiğini belirterek, “Uluslararası toplum, İran’ı durdurmak için hemen harekete geçmeli” dedi.

UAEA RAPORUNDAKİ BULGULAR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın şubat ayında 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma ulaştığını duyurdu. UAEA’nın her üç ayda bir yayımladığı raporda sözlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, “İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke” ifadesini kullandı. Grossi, Tahran yönetimine hitaben, “İran’ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum” sözlerini dile getirdi.

İSRAİL’İN DURUMU

UAEA’nin İran ile ilgili raporları, İsrail’in bölgede nükleer denetim anlaşmalarını kabul etmemesi açısından dikkat çekici bir tablo çiziyor. Orta Doğu’da Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması’nı kabul etmeyen ilk ve tek ülke olan İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) taraf da değil. Bu durum, Netanyahu’nun açıklamalarının daha fazla önem kazanmasına neden oluyor.