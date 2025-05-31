Netanyahu’dan Uluslararası Toplum Çağrısı: İran’ı Durdurun

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI ÜZERİNE NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığını belirterek uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini savunuyor. İsrail Başbakanlık Ofisinden gelen açıklamaya göre Netanyahu, Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın (UAEA) raporunun, “İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığı” yönündeki iddialarını desteklediğini ifade etti. Netanyahu, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığını raporla ortaya koyduğunu öne sürdü. “Uluslararası toplum, İran’ı durdurmak için hemen harekete geçmeli,” diyor Netanyahu.

UAEA’NIN RAPORU VE İRAN’IN DURUMU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran’ın şubat ayında 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma ulaştığını bildirdi. UAEA’nın her üç ayda bir yayımladığı raporda yer alan UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, “İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke” şeklinde bir açıklamada bulundu. Grossi, Tahran yönetimine de seslenerek, “İran’ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum” dedi.

İSRAİL’İN POZİSYONU

İsrail, UAEA’nın sivil ve askeri her türlü nükleer tesisi denetlemesine ve yapılan çalışmalara yönelik doğrulama faaliyetleri yürütmesine olanak tanıyan Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması’nı Orta Doğu’da kabul etmeyen tek ülke konumunda. Ayrıca, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) taraf değil. Bu durumu dikkate alarak, Netanyahu’nun endişelerinin derinleşmesi ve İran’ın nükleer çalışmaları üzerindeki uluslararası baskının artması olası gözüküyor.