Netanyahu Gazze’de Savaşa Devam Dedi!

GAZZE’YE YAPILAN ZİYARET

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’nin kuzeyine giderek bölgede devam eden saldırıları sürdüren İsrail askerlerini ziyaret ettiği öğrenildi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden gelen açıklamada, Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik saldırıların “savaş hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini” belirttiği kaydedildi.

SAVUNMA GÜÇLERİNE DESTEK

Netanyahu, “Burada Savunma Bakanı, komutanlar ve hem düzenli askerlerimiz hem de müthiş yedek askerlerimizle birlikteyim. Gazze Şeridi’nde düşmana ağır darbeler indiriyorlar ve Hamas, ardı ardına darbeler almaya devam edecek. Rehinelerimizin serbest bırakılmasında ısrarcıyız ve savaş hedeflerimizin tamamına ulaşmakta kararlıyız” şeklindeki ifadeleriyle durumu aktardı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi bozan eylemlerle 18 Mart sabahı itibarıyla yeniden ciddi saldırılara başlamıştı.

ŞİDDETLİ SALDIRILARIN SONUÇLARI

İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas’a karşı “artarak devam eden askeri güçle” hareket etmeyi duyurmuştu. Saldırıların yeniden başlamasından bu yana, çoğunlukla yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 1563 Filistinli hayatını kaybederken, 4004 kişi de yaralandı. Bu durum, bölgede yaşanan insani krizi daha da derinleştiriyor.