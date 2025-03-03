Netanyahu Gazze’ye Askeri Harekât Planlıyor

İSRAİL’İN YENİ ASKERİ PLANLARI

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümetinin Gazze Şeridi’ne yönelik bir hafta içerisinde yoğun bir askeri harekat başlatacağını öne sürdü. Kamu yayın kuruluşu KAN, “Cehennem” adı verilen planın, elektriğin tamamen kesilmesini, kitlesel göç olaylarını ve tam ölçekli bir askeri saldırıyı kapsayacağını bildirdi.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TIRMANIŞ

Kaynaklar, bu harekatın son haftalarda ve aylarda yaşanılanlarla kıyaslandığında benzeri görülmemiş bir tırmanış olacağını ifade etti. İsrail Hayom gazetesi, planda ayrıca Hamas’ın ABD’nin yeni teklifini kabul etmesi için baskı oluşturmak amacıyla su kaynaklarının kesilmesi ve hedefli suikastlar düzenlenmesinin de yer aldığını aktardı.

ATEŞKESİN İLK AŞAMASI SONA ERDİ

İsrail, ateşkesin ilk aşamasının sona ermesinin ardından Ramazan ayı boyunca Gazze’de geçici ateşkes ilan edilmesini kabul ettiğini açıkladı. Netanyahu, Hamas’ın geçici ateşkes önerisini reddettiğini öne sürerek pazar gününden itibaren Gazze’ye insani yardım sevkiyatının durdurulması talimatını verdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA HAPİSHANESİ

18 yıldır süren ablukasıyla Gazze, dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüşmüş durumda. Hamas, İsrail’in ateşkes anlaşmasına riayet etmesini sağlamak için arabulucular çağırdı ve ikinci aşama için hemen müzakerelerin başlamasını talep etti. Ayrıca, İsrail’in yardım ablukasını “ucuz şantaj, bir savaş suçu ve ateşkes anlaşmasına karşı açık bir darbe” olarak nitelendirdi.