Netanyahu, Gazze’ye Saldırı Sayısını Eleştirdi

İSRAİL BAŞBAKANININ HAREKETLERİNE YORUM YAPILDI

İsrail’de Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan bir analizde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Gazze’de ilk 48 saatte 1500 hedefe saldırı düzenlediklerini” açıklayan eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye “Neden 5 bin değil?” diye azarladığı belirtildi. Gazetede, 1500 sayısının ciddi bir istihbarat ve güç gerektirecek kadar büyük olmasına rağmen Netanyahu’nun öfkeyle bağırmaya ve masaya vurmaya başladığı ifade edildi. Halevi, Netanyahu’nun azarlamasına “Onaylanmış 5 bin hedefimiz yok.” yanıtını verdi. Netanyahu, “Hedeflerle ilgilenmiyorum.” diyerek, “Evleri yıkın, elinizdeki her şeyle bombalayın.” şeklinde talimat verdi.

SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDEKİ ÇÖKÜŞ

Analizde, Netanyahu’nun savaşın başlangıcında büyük bir çöküş yaşadığı ve İsrailli subayların, Netanyahu’nun muhakeme yeteneğini kaybettiğine dair yorumlarının bulunduğu aktarıldı. Bunun yanı sıra, İsrail Başbakanı’nın 7 Ekim saldırıları için geniş kapsamlı bir devlet soruşturması başlatılmasına bu nedenle izin vermediğine dair değerlendirmeler yapıldı. Saldırıları yönetenin ordu olmasına rağmen, Netanyahu’nun başarılı her hamlesini sahiplenirken başarısız olan hamlelerin sorumluluğundan kaçındığı kaydedildi.

7 EKİM SONRASI GAZZE İşGALİ

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle 7 Ekim 2023 tarihinde kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu saldırılarda İsrail, 1200 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı. 7 Ekim tarihinden itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 49 bin 617 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 112 bin 950 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alındığı sonucuna varıldı.

ASKERİ KAYIPLAR VE ATEŞKES SÜREÇLERİ

İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam 840 askerinin yaşamını yitirdiğini resmi olarak duyurdu. 24 Kasım 2023’te çatışmalara 4 gün süreyle verilen ve ardından 3 gün daha uzatılan “insani ara”da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. 19 Ocak 2025’te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest kalırken, Gazze’deki 25’i sağlık durumunda 8’i ölü olmak üzere toplam 33 İsrailli esir teslim edildi. Ancak, İsrail ordusu 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak, 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne yeniden şiddetli bir saldırıya başladı.