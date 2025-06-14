Netanyahu, İran Halkıyla Dayanışma Vurgusu Yaptı

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRILARIN ARDINDAN

İsrail ordusu, İran’ın çeşitli şehirlerine yönelik saldırılar düzenledikten sonra, İran ordusu karşı saldırılar başlattı. Bu süreçte İsrail’e yüzlerce balistik füze fırlatıldı.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanlığı, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran halkına ilişkin yaptığı açıklamaları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Netanyahu, “İsrail’in mücadelesi İran halkına karşı değil, rejime karşı” ifadesini kullandı. Aynı zamanda, “İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu” vurgusunu yaptı ve “İran halkının bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldi” dedi.

SIĞINAKTAKİ TOPLANTI

Diğer yandan, Netanyahu’nun İran’ın misillemesine yanıt olarak bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle sığınakta bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail devlet televizyonunda yer alan habere göre, Netanyahu’nun çok sayıda bakan ve üst düzey savunma yetkilisiyle son durumu değerlendirdiği aktarıldı. İran’dan gelen iki dalga misillemenin ardından, Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle sığınakta bir araya geldiği ifade edildi.