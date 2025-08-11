Netanyahu, İşgali Savaşı Bitirmenin Yolu Dedi

İSRAİL’DE GAZZE PLANININ KABULÜ BEKLENİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından önerilen “Gazze’nin işgali” planı, iki gün önce güvenlik kabinesi tarafından onay aldı ve bugün toplanacak Bakanlar Kurulu’ndan da oybirliğiyle kabul edilmesi bekleniyor. Bu toplantıda on binlerce yedek askerin çağrılmasının da onaylanacağı öngörülüyor. Netanyahu, konu hakkında yaptığı basın toplantısında, Filistinli grubun silah bırakmayı reddetmesi nedeniyle İsrail’in “işi tamamlamaktan” ve Hamas’ı yenmekten başka bir tercihi olmadığını belirtti. Netanyahu, işgalin “Bu, savaşı bitirmenin en iyi yolu ve en hızlı şekilde bitirmenin en iyi yolu” olduğunu iddia etti.

GENELKURMAY BAŞKANINDAN PLAN ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Netanyahu ile ters düştüğü iddiaları gündeme gelirken, Zamir, Güvenlik Kabinesi’nin onayladığı Gazze’nin işgali planının uygulanabilmesi için yaklaşık 200 bin yedek askere ihtiyaç olduğunu bildirdi. Zamir, uygulama sürecinde “sivil nüfus için hastaneler kurulması ve ordunun şu anda dağıtamayacağı ölçüde insani yardımın sağlanması gerektiğini” vurguladı.

YIKIM OPERASYONLARI VE İNSANİ YARDIM

“Gazze’nin işgali” planı, Gazze Şehri’nin çeşitli bölgelerinde yıkım operasyonları gerçekleştirilmesini içeriyor. Netanyahu’nun ofisinden daha önce yapılan açıklamaya göre, tasarıda “savaş bölgeleri dışındaki Filistinli sivillere insani yardım dağıtılması” çağrısı da mevcut. Bu plan, Gazze’de sivilleri çıkarmak için bir “yerlerinden etme” stratejisi olarak değerlendiriyor. İsrail kaynaklarına göre, plan, Gazze’nin kuşatılmasını ve yaklaşık bir milyon insanın Şeridin içinde oluşturulacak yeni bölgelere tahliye edilmesini, ayrıca 12 ek gıda dağıtım noktasının kurulmasını kapsıyor. İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 75’ini kontrol etmesinin ardından bölgenin tamamını kademeli olarak ele geçireceği bildiriliyor.

PLANIN DÖRT TEMELİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, planın hedeflerini dört başlıkta özetledi; “Hamas’ın silahsızlanması, tüm rehinelerin, canlı veya ölü, iade edilmesi, Gazze üzerinde tam İsrail güvenlik kontrolü sağlanması ve ne Hamas’a ne de Filistin Yönetimi’ne bağlı olmayan alternatif bir sivil yönetim oluşturulması” gösterildi.

PROTESTOLAR VE TEPKİLER

Ancak bu plan, İsrail kamuoyunda ciddi tepkilere yol açtı. Dün Tel Aviv’de binlerce kişi, hükümetin Gazze Şehri’ni ele geçirme planına karşı sokaklara döküldü ve savaşın sona ermesini talep etti. Göstericiler, tutsak rehinelerin fotoğraflarını taşıyarak hükümetten onların serbest bırakılmasını istedi. Kanal 13’teki canlı yayın, protestocular tarafından kesildi ve tepkiler devam etti.

FİLİSTİN YÖNETİMİ’NDEN ELEŞTİRİ

Filistin Yönetimi, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını eleştirerek, Başkan Mahmud Abbas, planın “yeni bir suç teşkil ettiğini” ifade etti ve “bunu derhal durdurmak için acil olarak harekete geçilmesi gerektiğini” vurguladı. Abbas, “Filistin Devleti’nin Gazze Şeridi’ndeki tüm sorumluluklarını üstlenebilmesinin önemini” belirtti.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN TEPKİLER

Avrupa’dan gelen eleştiriler de sürdü. İtalya, Avustralya, Almanya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanları, Gazze Şehri’ni işgal etme kararını eleştirerek, bu durumun insani krizi daha da derinleştirip sivillerin göç riskini artıracağına dikkat çekti. Rusya ise, planın insanlık dramını azdırabileceği yönünde açıklamalarda bulundu.