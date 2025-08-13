Netanyahu: “Kısmi Anlaşma Geçmişte Kaldı!”

NETANYAHU’DAN ABD BAŞKANI’NA YANIT

İsrail’in İ24 televizyonuna konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu, kendisine yöneltilen esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasıyla ilgili kısmi bir esir takası anlaşması olasılığına dair gelen bir soruya, “Başkan Trump’ı duydunuz. Sanırım geride kaldı.” şeklinde yanıt verdi. Gazze’de ateşkes ve esir takası için her türlü çaba içerisinde olduklarını ifade eden Netanyahu, “Hem sağ hem de ölü esirlerin hepsinin serbest bırakılmasını” istediğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, Hamas’ın mevcut koşullar altında esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına olumlu yaklaşmayacağına inandığını dile getirerek, İsrail’in Gazze’yi işgal kararı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

BÜYÜK İSRAİL VİZYONUNA BAĞLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini hissettiğini belirterek, işgal altındaki Filistin topraklarını da kapsayan “Büyük İsrail vizyonuna” bağlı olduğunu ifade etti. İ24 News muhabirinin “Büyük İsrail vizyonuna” karşı bir bağ hissedip hissetmediğine dair sorusuna, “Çok” yanıtını verdi. Netanyahu’ya yakın zamanda bir hediye olarak, aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal tarafından “Büyük İsrail”i simgeleyen bir muska verilmişti.

HAMAS HEYETİ KAHİRE’DE MÜZAKEREDE

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin, müzakerelere ilişkin görüşmeler yapmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği bildirildi. Mısır basını, Hamas heyetinin Gazze Şeridi’nde 60 günlük bir ateşkese ulaşmak için Kahire’nin yürüttüğü çabalar kapsamında ülkeye geldiğini öne sürdü. Hamas, daha önce çok sayıda kez, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurması ve bu bölgeden çekilmesi şartıyla Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında esirleri “tek seferde” serbest bırakmaya hazır olduklarını ifade etmişti. Ancak Netanyahu, Filistinli grupların silahsızlandırılmasını da içeren yeni taleplerle bu tekliften kaçınıyor.

MÜZAKERE SÜRECİNDE TIKANIKLIK YAŞANIYOR

Hamas, 24 Temmuz’da İsrail ile esir takası ve Gazze’de ateşkes için arabulucular tarafından sunulan taslağa yanıtını ilettiğini bildirmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular aracılığıyla Hamas’ın yanıtının Tel Aviv’e ulaştığını ve bunun değerlendirildiğini belirtti. Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ise “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğu yönünde açıklamalar yaparak, Katar’ın başkenti Doha’da görüşmeleri sürdüren ekibi “danışma amacıyla” geri çağırma kararı aldıklarını dile getirdi.