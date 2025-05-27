Netanyahu: Kudüs Her Zaman İsrail’in Olacak

NETANYAHU’NUN KUDÜS AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs’ün 1967’de İsrail tarafından işgalinin İbrani takvimine göre yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Kudüs’ün tamamen her zaman İsrail’e ait olduğunu ileri sürdü. Netanyahu, X hesabından, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa’nın altına kadar uzanan tünellerle ilgili bir video paylaştı.

TÜNELLER ÜZERİNE YAPILAN VİDEO PAYLAŞIMI

Doğu Kudüs’ün Silvan beldesindeki tünelde çektiği videoda, “Eski (Şehir) ve yeni Kudüs bizim elimizde ve daima bizim elimizde kalacak” sözlerini kullandı. İsrail Başbakanı, Mescid-i Aksa’ya kadar uzanan ve arkeolojik kazı amacıyla açılan tünellerde ortaya çıkan yapıların kendisine göre atalarına ait olduğunu savundu.

KUDÜS GÜNÜ VE ALINAN KARARLAR

Netanyahu, Doğu Kudüs’ün işgalinin İsraillilerce kutlandığı “Kudüs Günü” çerçevesinde önemli kararlar aldıklarını ve işgal altındaki Doğu Kudüs çevresindeki yerleşimlere büyük kaynaklar aktaracaklarını da sözlerine ekledi.