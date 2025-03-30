Netanyahu, Macaristan’a Gidecek: UCM Kararı

NETANYAHU YURT DIŞINA ÇIKIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama kararıyla birlikte yurt dışında seyahat ediyor. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun çarşamba akşamı saatlerinde Macaristan’a gitmeyi planladığını duyurdu. Netanyahu, burada UCM’nin tutuklama emrine uyulmayacağını taahhüt eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelecek. Yahudilerin kutsal günü olarak bilinen Şabat boyunca yurt dışında kalmasını öngörüyor.

TUTUKLAMA EMRİ TALEBİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, Gazze Şeridi’nde gerçekleşen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle, 20 Mayıs 2024 tarihinde Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri talep etmişti. Lahey merkezli UCM’nin I No’lu Ön Yargılama Dairesi, İsrail’in 26 Eylül 2024’te yaptığı “mahkemenin yetkisini tanımama ve Netanyahu ile Gallant hakkındaki tutuklama işlemlerini durdurma” başvurularını incelemişti.

MAHKEME KARARI

Uzun bir incelemenin ardından mahkeme, 21 Kasım 2024’te İsrail’in yetki itirazlarını oy birliğiyle reddetti. Roma Statüsü’nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca, Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarıldı. ABD’li yetkililer, bu kararı reddettiklerini belirtti ve mahkemenin meşruiyeti üzerine sorular yöneltti. Macaristan Başbakanı Orban ise, tutuklama kararına uymayacaklarını dile getirerek Netanyahu’yu ülkesine davet edeceğini açıkladı.