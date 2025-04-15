Netanyahu, Macron’u arayarak protesto etti

SALDIRILAR DEVAM EDERKEN MACRON’UN AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLADI

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ifade ettiği düşünceler İsrail yönetimini rahatsız ediyor. Ülkenin Başbakanı Benjamin Netanyahu, Macron’un Filistin devletini tanıyabilecekleri açıklamasına karşı telefonla cevap verdi.

NETANYAHU’DAN KARŞIT YAKLAŞIM

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, görüşmede Macron’un bu beyanına tepki gösterdi. Netanyahu, “Filistin’in kurulmasına şiddetle karşı çıkıyoruz” dedi. Ayrıca, oğlu Yair’in Macron’a yönelik hakaret içeren açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarının gerginliğe neden olduğunu vurguladı. Netanyahu, görüşme sırasında İsraillilerin çoğunluğunun bu duruma karşı çıktığını belirtti.

MACRON’UN GAZZE MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Netanyahu’yla yaptığı telefon görüşmesinin ardından X platformunda bir paylaşımda bulundu. Macron, “Gazze’deki sivillerin yaşadığı çilenin sona ermesi” gerektiğini ifade etti.