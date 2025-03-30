Netanyahu’nun Yurt Dışı Ziyareti: Macaristan

NETANYAHU’NUN YURT DIŞI ZİYARETİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yurt dışına çıkma kararı aldı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun çarşamba akşam saatlerinde Macaristan’a gideceğini duyurdu. Netanyahu, daha önce UCM’nin tutuklama emrine itaat etmeyeceği konusunda garanti veren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir görüşme gerçekleştirecek. Şabat olarak bilinen Yahudilerin kutsal gününde, Netanyahu’nun yurt dışında kalması planlanıyor.

TUTUKLAMA EMRİ TALEBİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, Gazze Şeridi’nde yaşanan savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeni ile 20 Mayıs 2024’te Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti. Lahey merkezli UCM’nin I No’lu Ön Yargılama Dairesi, İsrail’in 26 Eylül 2024’te yaptığı “mahkemenin yetkisini tanıma” ve Netanyahu ile Gallant hakkındaki tutuklama emri işlemlerinin durdurulması taleplerini incelemişti.

MAHKEMEDEN REDDETTİKLERİ KARAR

Mahkeme, 21 Kasım 2024’te İsrail’in yetki itirazlarını oy birliğiyle reddetti. Bu karar, Roma Statüsü’nün 18. ve 19. maddeleri çerçevesinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında Netanyahu ve o dönemde görevde olan Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkartılması yönünde oldu. ABD’li yetkililer ise bu kararı reddettiklerini ve mahkemenin meşruiyeti üzerine soru işaretleri koyduklarını belirtti. Orban ise, Netanyahu’yu ülkeye davet edeceğini ve tutuklama kararına uymayacağını açıkladı.