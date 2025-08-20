Netanyahu, Orduya Gazze İçin Talimat Verdi

NETANYAHU’DAN ORDUSUNA ACİL TALİMAT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordusuna Gazze kentinin işgalini belirlenenden daha kısa bir süre içinde tamamlaması talimatını verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, uluslararası toplum ve iç kamuoyunda Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleri tarafından eleştirilen işgal planı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, Netanyahu’nun, Hamas’ın “yenilgiye uğratılması” için yapılacak olan işgali mümkün olan en kısa sürede tamamlanması emrini verdiği belirtildi.

SAVUNMA BAKANI PLANLARI ONAYLIYOR

İsrail medyasına konuşan askeri yetkililer, Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın onayladığı işgal planının yarın Netanyahu’ya sunulacağını bildirdi. Bugün sabah saatlerinde Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in kendisine sunduğu Gazze kentinin işgal planını onayladı. Gazze kentini hedef alan saldırılara, “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verildiği ifade edildi. Ayrıca, İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

GÖÇ VE İŞGAL AŞAMALARI

Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde yaptığı bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi amaçladıklarını belirtti. İsrail basınında yayımlanan haberlere göre, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emrini aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce gerçekleşmesinin beklenmediği aktarıldı. Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrasında işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde tahrip olmuş Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

GEÇMİŞ İŞGAL DENEYİMLERİ

İsrail, 1967’den 2005 yılına kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında tutmuştu. Günümüzde yaklaşık 2.4 milyon Filistinli, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunan Gazze Şeridi’nde yaşamını sürdürüyor.