Netanyahu, Orduya Gazze İşgalini Hızlandırın Dedi

NETANYAHU’DAN GAZZE İŞGALİ TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordusuna Gazze kentinin işgalini planlanandan daha kısa sürede tamamlaması için talimat verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze’deki İsrailli esirlerin ailelerinin tepkileri ile beraber gündeme gelen işgal planı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, Netanyahu’nun ordunun Hamas’ı “yenilgiye uğratması” amacıyla gerçekleştirilecek olan işgalin süre kısıtlamasıyla yapılmasını istediği belirtildi.

ASKERİ YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

İsrail basında yer alan haberlere göre, askeri yetkililer Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın onayladığı işgal planının yarın Netanyahu’ya sunulacağını aktardı. Savunma Bakanı Katz, bugün Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in kendisine ilettiği Gazze kentini işgal planını onaylamıştı. İşgal harekâtına “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verildiği duyuruldu.

GAZİ ŞERİDİ ÜZERİNE STRATEJİK PLANA GÖRE

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik hazırlanan plana onay vermişti. Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde yaptığı bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca, ordunun Gazze’nin geri kalan kısmını işgal etme emrini aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklendiği aktarıldı.

PLANIN AŞAMALARI VE TARİHÇESİ

Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonucu işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde yıkılmış olan Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali hedefleniyor. İsrail, 1967’den 2005’e kadar Gazze Şeridi’ni işgal altında tutmuştu. Günümüzde yaklaşık 2,4 milyon Filistinli, 18 yıldır süren ağır bir abluka ile yaşam mücadelesi veriyor.