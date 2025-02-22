Netanyahu Tulkerim Mülteci Kampı’nı Ziyaret Etti

NETANYAHU’NUN TULKERİM MÜLTECİ KAMPI ZİYARETİ

İsrail’in devlet televizyonu KAN, Başbakan Netanyahu’nun İsrail ordusundan bazı subaylarla birlikte Batı Şeria’daki Tulkerim Mülteci Kampı’nda bir Filistinlinin evine girdiğine dair bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına, “Netanyahu, dün Bat-Yam’daki patlamaların ardından Tulkerim Mülteci Kampı’nda saha turu gerçekleştiriyor.” yazıldı. Netanyahu, Batı Şeria’ya en son Eylül 2024’te gitmiş ve bu ziyaretinde Ürdün sınırını incelemişti.

BAKAN KATZ’IN BASKINI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı’nda bir ev baskını gerçekleştirmişti. Bu durum, bölgedeki güvenlik önlemleri ve askeri operasyonların altını çizen bir gelişme olarak kaydedildi.

SALDIRILARIN YOĞUNLAŞMASI

Netanyahu, X hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, işgal altındaki Batı Şeria’daki saldırılarını artıracaklarını açıkladı. “Çok kritik bir çalışma yürüttüklerini” ifade eden Netanyahu, dün Bat-Yam’da gerçekleşen otobüs patlamalarının ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Batı Şeria’ya ek kuvvet gönderilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılması konusunda talimat verdiğini belirtti. Tel Aviv’in güneyinde bulunan Bat-Yam kentinde, art arda 3 otobüste patlama yaşanmasının ardından, İsrail ordusu Batı Şeria’daki askeri operasyonları artırma kararı aldı. Netanyahu’nun verdiği bu talimat doğrultusunda bölgeye 3 ek tabur gönderildiği bildirildi.

PATLAMALARIN DETAYLARI

Tel Aviv’in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün akşam saatlerinde art arda 3 otobüste patlama meydana geldi. Patlamaların sonrasında metro seferleri durduruldu ancak ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.