Netanyahu, Tutuklama Kararına Rağmen Yurt Dışına Çıkıyor

NETANYAHU’NUN YURT DIŞI SEYAHATİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yurt dışına çıkış yapıyor. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun çarşamba akşam saatlerinde Macaristan’a seyahat edeceğini bildirdi. Netanyahu, daha önce UCM’nin tutuklama emrine uymayacağının garantisini veren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelecek. Ayrıca Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü kabul edilen Şabat boyunca yurt dışında kalacak.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NDEN TUTUKLAMA EMRİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, 20 Mayıs 2024’te Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasını istemişti. Lahey merkezli UCM’nin I No’lu Ön Yargılama Dairesi, İsrail’in 26 Eylül 2024’te başvuruda bulunduğu “mahkemenin yetkisini tanımama ve Netanyahu ile Gallant hakkındaki tutuklama emri işlemlerini durdurma” taleplerini incelemişti.

İKİNCİ TUTUKLAMA EMRİ VE ABD’DEN GELEN TEPKİLER

Mahkeme, 21 Kasım 2024’te İsrail’in yetki itirazlarını oy birliğiyle reddederek, Roma Statüsü’nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca savaş suçları ile insanlığa karşı suçlar sebebiyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. ABD’li yetkililer ise bu kararı reddettiğini ve mahkemenin meşruiyetini sorguladığını bildirmişti. Orban, Netanyahu’nun tutuklama kararına uymayacağını ve lideri ülkesine davet edeceğini açıklamıştı.