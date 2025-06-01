Netanyahu, Uluslararası Toplumun Müdahale Etmesi Gerektiğini Belirtti

NETANYAHU’DAN İRAN’A MÜDAHALE ÇAĞRISI

İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığına dikkat çekerek uluslararası toplumun İran’a müdahale etmesi gerektiğini savunuyor. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) raporunun “İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığı” yönündeki iddialarını desteklediğini ileri sürdü. Netanyahu, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığını raporla ortaya koydu ve “Uluslararası toplum, İran’ı durdurmak için hemen harekete geçmeli” dedi.

UAEA RAPORU VE İRAN’IN STOPLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın şubat ayında 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs itibarıyla 408,6 kilograma yükseldiğini açıkladı. UAEA’nın her üç ayda bir yayımladığı raporda, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin görüşlerine yer verildi. Grossi, “İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke” açıklamasında bulundu. Grossi, Tahran yönetimine yönelik olarak, “İran’ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum” dedi.

İSRAİL’İN NİHAİ POZİSYONU

İsrail, UAEA’nın sivil ve askeri tüm nükleer tesisi denetlemesine ve bu alanda doğrulama faaliyetleri yürütmesine olanak sağlayan Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması’nı Orta Doğu’da kabul etmeyen tek ülke konumunda. Ayrıca, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) tarafı da değil. Yani, İran üzerindeki denetimlerin ve tehditlerin ne denli büyük olduğu, İsrail’in bu durumdan ne denli rahatsız olduğu gözler önüne seriliyor.