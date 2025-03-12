Netanyahu Yolsuzluk Davasında 17. Kez İfade Verdi

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’YA YOLSUZLUK DAVASI

Gazze’de katliam yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Aralık 2024 tarihinden bu yana yolsuzluk iddialarıyla açılan bir dava nedeniyle ifadeye çağrılıyor. Netanyahu, bugün 17’nci kez duruşmada yer aldı. Tel Aviv’deki İsrail Merkez Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada, Netanyahu sıkıntılı anlar yaşadı.

NETANYAHU’DAN GÜÇLÜ TEPKİ

Duruşma sırasında kürsüye vurarak, “Kendimi savunmak için birkaç dakikamın olması hakkım. (Hâkimler) hayatımı cehenneme çevirdi” dedi. Bu durumu mahkeme başkanı tarafından uyarılarak karşılandı. Hâkim, Netanyahu’nun yükselen sesine “Sesinizi kısın” diyerek müdahale etti.

YOLSUZLUK DOSYALARI VE SİYASİ SONUÇLARI

Bu süreç içerisinde Netanyahu, “1000”, “2000” ve “4000” olarak bilinen yolsuzluk dosyaları çerçevesinde rüşvet, görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. Eski Başsavcı Avichai Mandelblit’in Kasım 2019’da sunduğu iddianameyle başlayan dava süreci, Netanyahu’nun İsrail’deki siyasi geleceği açısından oldukça kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor. Ancak Netanyahu, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyerek bunları siyasi bir kampanya olarak nitelendiriyor.