Nevruz Artık Resmi Tatil Olacak!

NEVRUZ’UN RESMİ BAYRAM İLANI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda duyurduğu müjde, AK Parti tarafından hayata geçiriliyor. Erdoğan’ın, Nevruz’un resmi bayram olarak ilan edilmesi konusundaki önerisi sonrasında parti, bayram tatilinin bitiminden hemen sonra çalışmalara başlayacak.

ÇALIŞMALAR RAMAZAN BAYRAMI SONRASI HIZLANACAK

AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Nevruz’un resmi bayram statüsüne kavuşması süreci, Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından faaliyete geçiyor. Şu an Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da resmi tatil olarak kutlanan Nevruz Bayramı, bu yeni adımın ardından tüm Türk Dünyası’nın ortak bayramı haline gelmesi için hedefleniyor.

KÜRSAD ZORLU PROJEYE ÖNCÜLÜK EDECEK

Projeye liderlik edecek isim, İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen ve Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Kürşad Zorlu. Zorlu’nun, Türk Dünyası ile ilişkiler konusundaki deneyimi ile bu süreci etkili bir şekilde koordine etmesi beklentiler arasında yer alıyor.

ERDOĞAN’DAN TARİHİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, “21 Mart Nevruz Bayramı’nı resmi bayram ilan edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bu konuda gerekli adımları atacağız” şeklinde konuşmuştu. Bu açıklama, Türk Dünyası’nda birlik ve beraberlik mesajı olarak önemli bir yankı bulmuştu.