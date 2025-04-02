nevruz-resmi-tatil-olma-yolunda

NEVRUZ GÜNÜ MÜJDESİ AK PARTİ’NİN GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda duyurduğu müjde, AK Parti tarafından hayata geçiriliyor. Erdoğan’ın, Nevruz’un resmi bayram olarak kabul edilmesi yönündeki önerisinin ardından, parti, bayram tatilinin sona ermesinin ardından çalışmalara başlamaya yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

RAMAZAN BAYRAMI SONRASI HIZLANIYOR

AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Nevruz’un resmi bayram statüsü kazanması için girişimlere Ramazan Bayramı tatilinin ardından hemen başlanacak. Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde halihazırda resmi tatil olarak kutlanan Nevruz Bayramı, bu adımla Türk Dünyası’nın ortak bayramı haline getirilmesi amaçlanıyor.

KÜRSAD ZORLU PROJEYE ÖNCÜLÜK EDECEK

Projeye, İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmiş olan ve Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu liderlik edecek. Zorlu’nun, Türk Dünyası ile olan ilişkilerdeki tecrübesi ile bu sürecin koordinasyonunu sağlaması bekleniyor.

ERDOĞAN’DAN TARİHİ ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, “21 Mart Nevruz Bayramı’nı resmi bayram ilan edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bu konuda gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, Türk Dünyası’nda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak önemli bir etki yaratmış durumda.