Nevruz Resmi Tatil Oluyor!

NEVRUZ GÜNÜ’NDE YENİ BİR MÜJDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda verdiği müjde, AK Parti tarafından hayata geçiriliyor. Erdoğan, Nevruz’un resmi bayram olarak ilan edilmesi yönündeki önerisinin ardından, parti bayram tatilinin sona ermesinin ardından çalışmalara başlamaya hazırlanıyor.

RAMAZAN BAYRAMI SONRASI HAZIRLIKLAR

AK Parti kaynaklarına göre, Nevruz’un resmi bayram statüsü kazanması için çalışmalar Ramazan Bayramı tatilinin hemen sonrasında başlayacak. Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde resmi tatil olarak kutlanan Nevruz Bayramı’nın bu adım ile Türk Dünyası’nın ortak bayramı haline gelmesi hedefleniyor.

KÜRSAD ZORLU PROJEYE LİDERLİK EDECEK

Projeye, İYİ Parti’den AK Parti’ye katılan ve Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Kürşad Zorlu liderlik edecek. Zorlu’nun Türk Dünyası ile ilişkiler konusundaki tecrübesiyle süreci etkin bir şekilde koordine etmesi bekleniyor.

ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, “21 Mart Nevruz Bayramı’nı resmi bayram ilan edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bu konuda gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, Türk Dünyası’nda birlik ve beraberlik mesajı olarak büyük yankı bulmuştu.