nevruz-yeni-resmi-bayram-oluyor

NEVRUZ GÜNÜ MÜJDESİ AK PARTİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda duyurduğu müjde, AK Parti tarafından gerçekleştiriliyor. Erdoğan’ın, Nevruz’un resmi bayram ilan edilmesine yönelik önerisinin ardından parti, bayram tatilinin sona ermesinin akabinde çalışmalarını başlatmaya hazırlanıyor.

ÇALIŞMALAR RAMAZAN BAYRAMI SONRASI BAŞLIYOR

AK Parti kaynaklarına göre, Nevruz’un resmi bayram statüsüne ulaşması için girişimler, Ramazan Bayramı tatilinin hemen arkasından başlayacak. Hâlihazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da resmi tatil olarak kutlanan Nevruz Bayramı, bu adımla Türk Dünyası’nın ortak bayramı haline getirilmesi hedefleniyor.

PROJEYE KÜRŞAD ZORLU ÖNCÜLÜK EDECEK

Bu projeye, İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen ve Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Kürşad Zorlu liderlik edecek. Zorlu’nun, Türk Dünyası ile ilişkilerdeki deneyimiyle bu süreci koordine etmesi bekleniyor.

ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda, “21 Mart Nevruz Bayramı’nı resmi bayram ilan edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bu konuda gerekli adımları atacağız” demişti. Bu açıklama, Türk Dünyası’nda birlik ve beraberlik mesajı olarak geniş yankı bulmuştu.