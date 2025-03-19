Nevşehir’de 6 Araçlık Zincirleme Kaza

NEVŞEHİR’DE KAZA PANİĞİ

Nevşehir’in Sümer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda meydana gelen kaza, yürekleri ağza getirdi. Olayda, bir minibüs ile beş otomobil çarpıştı.

YOLDA BUZLANMA OLUŞTU

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışının ardından, yollarda yer yer buzlanma oluştu. Bu durum, kazanın meydana gelmesinde etkili oldu.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonucunda, kazada yaralanan üç kişiye ambulansta yardım edildi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.