Nevşehir’de Dolandırıcılık Davasında Cezalar Kesildi

Nevşehir’de gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanıklar A.K.İ. ve M.F.Y., tutuksuz sanık Y.İ, mağdurlar ve taraf avukatları mahkeme salonunda yer aldı. Sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, müştekilerin ve sanıkların beyanlarını dinledi. Müştekiler, mağduriyetlerinin henüz giderilmediği ve şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti.

49 MÜŞTEKİYE YÖNELİK CEZA

Sanık A.K.İ. ve M.F.Y’ye, 49 müştekiye yönelik olarak “tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçundan toplam 305 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Diğer yandan, sanık Y.İ. hakkında ise beraat kararı alındı. Müşteki avukatı Abdulkadir Ünal, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, mahkemenin sanıklara toplumsal vicdanı tatmin edecek nitelikte bir ceza verdiğini dile getirdi.

MÜŞTEKİLER ZARARLARINI GİDERECEK

Ünal, “Dosyaya yansıyan yargılama kapsamında Y.İ. beraat ederken, diğer sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket edip mağdurları iştirak halinde dolandırdıkları kanaatine varılmıştır” dedi. Kendisine yöneltilen bu suçlamaların ciddiyetle takipçisi olacaklarını kaydetti.

YURT DIŞINA KAÇAMADILAR

Nevşehir’de konut satışlarıyla ilgili olarak, hak sahiplerine teslim etmeyen ve bazı daireleri birden fazla kişiye satarak 49 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırmakla suçlanan A.K.İ., annesi Y.İ. ve iş ortağı M.F.Y., Muğla’nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. 28 Haziran 2024’te gerçekleştirilen operasyon sonucu A.K.İ. ve M.F.Y. tutuklanırken, Y.İ. adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin, kentteki farklı yerlerde konut inşaatına başladıkları ve mağdur oldukları daireleri sahiplerine teslim etmedikleri, Fethiye’den yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edildi.

