Nevşehir’de Fuhuş Operasyonu Düzenlendi

NEVŞEHİRDE MASAJ SALONLARINA OPERASYON

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında ‘masaj adı altında fuhuş’ yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bu doğrultuda, 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan bir masaj salonuna operasyon gerçekleştirildi.

ZORLA ÇALIŞTIRILAN KADINLAR BELİRLENDİ

Gerçekleşen operasyonda, 13 kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve ‘fuhşa teşvik’ edildiği belirlendi. Bu durumla ilgili olarak, işletme sahibi 2 kişi ile 1 sorumlu müdürün de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İKAMETLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin yaşadığı adreslerde yapılan aramalarda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından elde edildiği düşünülen büyük miktarda para ele geçirildi. Ayrıca, bu şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 lüks araca da el konuldu. Gözaltındaki şüpheliler, polis merkezine götürüldü.