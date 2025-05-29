Nevşehir’de Kaza: 1’i Bebek 7 Yaralı

YAĞIŞ NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAZA

Nevşehir’in Bozca köyü yakınlarında etkili olan yağış, yolun kayganlaşmasına yol açarak zincirleme bir trafik kazasına neden oldu. Bu kazada 1’i bebek 7 kişi yaralandı. 34 DPA 759 plakalı Volkswagen otomobilin sürücüsü, aracının kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve Kayseri yönüne giden 50 ADL 515 plakalı Mercedes minibüsle çarpıştı.

ZİNCİRLEME KAZA VE YARALILAR

Kazanın ardından, minibüsün arkasından gelen 50 NV 525 plakalı TIR da duramayarak her iki araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan anne ve baba, 1 yaşındaki bebekleriyle birlikte ağır yaralandı. Minibüste bulunan sürücü ve iki turist ile bir rehber de çeşitli yerlerinden yaralar aldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Olayın duyulmasının ardından sağlık ekipleri, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD hemen bölgeye sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Güvenlik güçleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.